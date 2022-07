Mozart não vê ‘terra arrasada’ no Guarani e pede reação rápida na Série B

Apesar da derrota em casa, por 2 a 0, para o Bahia, o técnico Mozart não vê ‘terra arrasada’ no Guarani e tenta tratar o futuro com otimismo. Ele pediu força ao elenco para reagir já no próximo confronto da Série B do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense.

“O resultado é péssimo, não era o que a gente queria, mas é importante frisar que enfrentamos um time que está no G-4. Temos um segundo turno inteiro, não existe terra arrasada. Entendo a insatisfação do torcedor, é natural. Temos que ter força para reagir. Na quarta-feira temos um confronto direto e precisamos vencer o jogo, simples assim”, projetou.

Há pouco tempo no clube, o treinador afirmou que ainda está procurando pelo melhor esquema e citou a parte física como fator decisivo para o próximo jogo. “Estou há duas semanas aqui. Preciso entender profundamente o melhor sistema e quais jogadores preciso colocar em cada jogo. É a primeira vez que vou ter dois jogos em menos de uma semana e preciso analisar também a condição física”, explicou.

Com a derrota, o Guarani segue com 17 pontos, em 19º e penúltimo lugar. O duelo com a Chapecoense será na próxima quarta-feira, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. O adversário ocupa a 13ª colocação com 21 pontos.