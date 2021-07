Mozart fala de escalação ‘estranha’, se diz satisfeito com o time e sinaliza estreia de Nem e volta de Moreno

Em um duelo de muito esforço físico, mas de baixa técnica, Cruzeiro e Brasil de Pelotas empataram por 0 a 0 neste sábado, 3 de julho,no Bento Freitas, pela nona rodada do Brasileiro da Série B.

O resultado foi ruim para a Raposa, que tenta deslanchar na competição, se aproximando do G4. Para o Brasil, o ponto ganho valeu a saída da zona do rebaixamento. O time gaúcho está com sete pontos na 16ª posição, enquanto os mineiros ocupam a 13ª colocação, com nove pontos.

A grande surpresa do jogo foi a escalação estranha feita por Mozart Santos, que mexeu em todos os setores e fez improvisações no mínimo questionáveis, perdendo força do time que vinha ganhando “corpo” no campeonato.

Ele comentou suas intenções nas mudanças do time e ainda sinalizou que Marcelo Moreno deve voltar à equipe e Wellington Nem pode fazer sua estreia contra o Coritiba, terça-feira, 6 de julho, no Mineirão. Confira nos vídeos da matéria, o que o treinador da Raposa disse.

Mozart Gostou do que viu no Sul apesar do empate com o Brasil de Pelotas-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

