Movimentos nos Treasuries em meio à tarifaço de Trump devem servir de alerta, afirma Georgieva

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que dentre os ‘movimentos incomuns’ em mercados de renda fixa e câmbio importantes, o comportamento dos Treasuries devem servir de alerta em meio à guerra comercial. Ela fez nesta quinta-feira, 17, seu tradicional discurso que abre as cortinas para as reuniões de Primavera do Fundo, que acontecem na próxima semana, na sede do FMI, em Washington, nos EUA.

“Apesar da elevada incerteza, O dólar se desvalorizou e as curvas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA ‘sorriram’, mas esse não é o tipo de sorriso que desejamos ver”, afirmou a dirigente, mostrando um gráfico com a curva dos rendimentos inclinada para cima no auge das tensões geradas pelas tarifas recíprocas dos EUA. “Tais movimentos devem ser interpretados como um alerta. Todos sofrem se as condições financeiras piorarem”, enfatizou Georgieva.

Segundo ela, a incerteza elevada e prolongada aumenta o risco de estresse no mercado financeiro.