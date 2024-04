Movimento Pretas realiza audiência sobre a inclusão de pessoas com deficiência na educação pública

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/04/2024 - 22:28 Para compartilhar:

Acontece no próximo dia 10 de abril, às 19h, no Auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), a audiência pública “A Falsa Inclusão das Pessoas com Deficiência na Educação Pública”.

O evento é organizado pelo Mandato Estadual Movimento Pretas do PSOL, sendo encabeçado pela codeputada Karina Correia e pela deputada Monica Seixas, conta também com o apoio da vereadora Luana Alves e da deputada federal Sâmia Bomfim.

O objetivo é ouvir professores, profissionais da educação em geral, alunos e pais, referente ao decreto publicado pelo governador, Tarcísio de Freitas, no último dia 03 de abril, que que autoriza estudantes com deficiência a terem o auxílio de um atendente dentro das escolas estaduais de São Paulo, mas coloca na família a responsabilidade pela função e, até mesmo, pagamento dos referidos profissionais.

“O Estado toma uma decisão crucial dessas, sem ao menos ter a decência de escutar os principais interessados, ou seja, a comunidade”, afirma Karina Correia, codeputada estadual pelo Movimento Pretas do PSOL”.

O decreto foi publicado um dia depois da celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. ““A decisão do governador já gerou conflitos, por isso vamos ouvir os principais afetados pelo Decreto, que são os profissionais da educação, alunos e pais. É no mínimo uma falta de respeito que o governador tenha tomado essa decisão sem uma consulta ampla com a comunidade em geral”, finaliza a deputada estadual Monica Seixas.

Serviço:

Evento: Audiência Pública – A Falsa Inclusão das Pessoas Com Deficiência na Educação Pública

Data: 10.04.24

Horário: 19h

Local: Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) – Avenida Pedro Álvares Cabral, 201

Informações à imprensa:

Daniela Ribeiro – 11 9.9664.3441