Movimento Pretas do PSOL realiza audiência pública pelos 31 anos do Massacre do Carandiru

Acontece no dia 5 de outubro, a partir das 18h, no Plenário Tiradentes, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a audiência pública “31 Anos do Massacre do Carandiru”. O ato parlamentar tem o mote “Memória Carandiru Resiste – Pelo Direito, Pela Memória e Verdade na Casa De Detenção de São Paulo”, ou seja, busca manter vivo na memória uma das principais chacinas em sistema prisional já ocorridas no país.

Em 2 de outubro de 1992, aconteceu o Massacre do Carandiru, quando uma chacina realizada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo com a desculpa de conter uma rebelião da Casa de Detenção do Estado de São Paulo, causou a morte brutal de 111 detentos. Até hoje nenhum dos 74 policiais envolvidos cumpriram pena.

Além dos 31 anos do Massacre, a atividade visa debater meios para o não fechamento e manutenção do Espaço Memória Carandiru, local criado em 2007, com o objetivo preservar a memória da chacina. Além de realizar trabalhos pela dignidade das encarceradas, pela conscientização em relação a precariedade do nosso sistema penitenciário e também pelo acolhimento e ressocialização das mulheres detentas e egressas.

“Os assassinatos de 111 pessoas que estavam sob a tutela do Estado não podem ser apagados da história e é, justamente, por esse e inúmeros outros motivos que é vital que o Espaço Memória Carandiru não feche. Vamos lutar pela memória, pela verdade, pela conscientização da precariedade do sistema prisional e pela dignidade das encarceradas que ali ainda se encontram” Memória Carandiru Resiste – Pelo Direito, Pela Memória e Verdade na Casa De Detenção de São Paulo!”, afirma Karina Correia, codeputada estadual pelo Movimento Pretas do PSOL.

Serviço:

Audiência Pública: 31 anos do massacre do Carandiru

Data: 05.10.23

Horário: 18h

Local: Plenário Tiradentes – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Organização: Movimento Pretas do PSOL

