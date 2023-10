Movimento de Greta protesta pelo clima em 35 cidades italianas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2023 - 15:42 Compartilhe

ROMA, 6 OUT (ANSA) – O movimento ambiental “Fridays for Future”, fundado pela ativista Greta Thunberg, fez protestos nas principais praças de 35 cidades italianas nesta sexta-feira (6).

O mote foi a “resistência climática” contra o “negacionismo do Estado”, mirando diretamente no Executivo, acusando o governo da Itália de conivência com as empresas de combustíveis fósseis.

Conforme a tradição do movimento, a manifestação foi realizada principalmente por jovens, com cartazes coloridos e de maneira pacífica, sem incidentes e tensões, sem danos e com clima de festa.

A polêmica política, porém, não faltou: antes do protesto, o porta-voz do Fridays for Future italia, Giacomo Zattini, disse que “um governo que nega toda a correlação entre fenômenos extremos e crise climática é um governo negacionista”.

Em Roma, o cartaz principal dizia “Resistência climática contra o negacionismo de Estado”; em Turim, “Resistência climática contra um governo negacionista”; e em Milão, também “Resistência climática”.

Muitos cartazes também eram contra o capitalismo e a guerra, e continham mensagens antifascistas.

Em cada cidade, a manifestação também teve enfoque local: em Veneza, uma faixa era contra as grandes embarcações, por exemplo. (ANSA).

