Movimentação dos portos do RS cresce 13,94% de janeiro a outubro

Os portos do Rio Grande do Sul movimentaram 37,54 milhões de toneladas de cargas de janeiro a outubro, 13,94% mais que em igual período do ano passado, segundo informou nesta terça-feira, 21 a Portos RS. Os números levam em conta os três portos públicos: Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Nos primeiros dez meses do ano, 3.066 embarcações passaram pelos portos, sendo 2.508 delas apenas em Rio Grande. “Os granéis sólidos lideram o ranking de cargas, atingindo 24,83 milhões de toneladas”, afirmou a Portos RS, em nota.

A variação positiva no porto de Rio Grande foi de 14,44%. “Foram registrados aumentos nas movimentações de soja em grão (73,40%), milho (72,14%), demais mercadorias (19,79%), farelo de soja (13,73%) e fumo (2,67%). A soja em grão passou de 4,8 milhões de toneladas para 8,33 milhões de toneladas e o milho passou de 344.453 toneladas para 592.934 toneladas”, disse a empresa.

“Em Pelotas, onde o aumento foi de 5,34%, o destaque é para a movimentação de toras de madeira, que são utilizadas na produção de celulose pela empresa CMPC, em Guaíba, e atingiram 893.780 toneladas. A segunda carga mais movimentada do cais público pelotense foi o clínquer, que chegou a 188.351 toneladas. Já a soja em grão contabilizou 34.715 toneladas”, acrescentou.

“Já no porto de Porto Alegre, o crescimento foi de 4,47%. A movimentação de fertilizantes permanece liderando, com 459.458 toneladas. As cargas de cevada atingiram 96.832 toneladas, sendo seguidas pelo sebo bovino, com 70.550 toneladas, trigo, com 53.003 toneladas, sal, com 34.701 toneladas, farelo de soja, com 1.974 toneladas e carga geral, com 1.603 toneladas”, detalhou a nota.

