Movimentação de minério de ferro nos portos caiu 6,4% no 1º semestre, diz Antaq

A redução na demanda da China impactou mais fortemente a movimentação de minerais no setor portuário. No primeiro semestre, o minério de ferro registrou queda de 6,4% ante o mesmo período do ano passado, com 161,9 milhões de toneladas movimentadas. De acordo com a Antaq, a China importa 60% do minério de ferro brasileiro. A exportação para o país caiu 10%.

Já o envio para a Malásia reduziu 18% no primeiro semestre. Houve crescimento na exportação para o Japão (-25%) e para Bahrein (-8%).

Entre os segmentos que registraram queda de movimentação geral também estão o segmento de contêineres (-4,4%), o petróleo (-5,6%) e a soja, que caiu 11,2% ante os primeiros seis meses do ano passado. De acordo com a Antaq, o produto foi afetado pelo período de estiagens. Os derivados de petróleo também apresentaram queda, de 1,1%, assim como a bauxita (-9,9%) e o ferro e aço (-0,4%).

A navegação de longo curso registrou uma redução de 4,8% (398,3 milhões de toneladas movimentadas no primeiro semestre), com destaque para uma queda de exportações para a China de 9%. No dado geral da navegação de longo curso, as exportações caíram 3,8%, e as importações reduziram 8,4%. Dentre os destaques na importação está a redução de 33% na movimentação de longo curso para a África e de 13% na Europa.

De acordo com a Antaq, apesar da queda na movimentação da soja e do petróleo, o aumento de preços levou a um crescimento nas exportações em termos monetários. O valor das exportações da soja ultrapassaram US$ 30 bilhões e as de petróleo quase alcançaram US$ 20 bilhões.