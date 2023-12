Movimentação de cargas no Porto de Santos tem maior volume para meses de novembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 15:35 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – O Porto de Santos movimentou 15,7 milhões de toneladas de cargas em novembro, volume 29,4% maior que o alcançado no mesmo mês do ano passado. Segundo a Autoridade Portuária de Santos, em nota, esse é o maior volume já registrado em um mês de novembro.

“O crescimento dos embarques de açúcar (15,6%), soja em grão (69,2%), farelo de soja (50,1%) e milho (58,0%) e nas descargas de fertilizantes (83,8%) foi determinante para esse resultado”, afirmou. A movimentação de contêineres no mês totalizou 409,5 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), crescimento de 8,2% ante o mesmo mês de 2022.

No acumulado do ano até novembro, o porto movimentou 157,7 milhões de toneladas, 4,9% mais que em igual período do ano passado, com 150,3 milhões de toneladas. O movimento indica que o porto deve superar o volume anual recorde atingido em 2022, de acordo com a nota. “As cargas de exportação apresentaram crescimento de 8,0%, chegando a 118,4 milhões de toneladas. As descargas tiveram uma redução de 3,4%, totalizando 39,2 milhões de toneladas”, acrescentou.

Os produtos do agronegócio foram destaque. A soja teve um acréscimo de 17,7% no acumulado do ano, com 29,8 milhões de toneladas; o milho de 38,5%, com 18,4 milhões de toneladas; e o açúcar de 6,7%, com 20,1 milhões de toneladas.

