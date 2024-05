Movida tem lucro líquido ajustado de R$ 62 mi no 1º trimestre, revertendo prejuízo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 22:26 Para compartilhar:

A Movida registrou lucro líquido ajustado de R$ 62 milhões no primeiro trimestre de 2024. Com isso, reverteu o prejuízo líquido de R$ 62 milhões reportado no mesmo período de 2023.

Já o Ebitda somou R$ 1,059 bilhão entre janeiro e março, 21% maior do que um ano antes. A margem Ebitda ficou em 68,3% ante 63,6% no primeiro trimestre de 2023.

Já a receita líquida cresceu 11,8%, para R$ 3,022 bilhões. No segmento de aluguel de carros (RAC), a cifra subiu para R$ 752 milhões, 9,5% acima do primeiro trimestre de 2023. Em Gestão de Frotas (GTF) a alta foi de 33,7% ano contra ano, atingindo R$ 720 milhões.

Em Seminovos, a receita líquida subiu 4,3% no primeiro trimestre ante um ano antes, para R$ 1,526 bilhão. O número de carros vendidos subiu 18,6% na comparação anual e 34,8% na trimestral.

Ganho de produtividade

“A companhia volta a apresentar lucro depois de um mergulho profundo em busca de melhorias operacionais e financeiras no último ano”, afirma o CEO da Movida, Gustavo Moscatelli, em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Entre as estratégias adotadas para otimizar a produtividade, o executivo destaca três. A primeira delas é a recomposição da tarifa de aluguel de carros (RAC, na sigla em inglês). A diária média eventual subiu 12% entre o primeiro trimestre de 2023 e o mesmo período de 2024.

A recomposição de preços em RAC gerou um efeito imediato na rentabilidade do segmento, segundo Moscatelli. Com isso, o yield cresceu de 3,5% para 3,9% em um ano. O guidance de 2024 estabelecido pela companhia é de 4,2%.

O ganho de produtividade em Seminovos é outra prioridade citada pelo CEO. Isso inclui maior número de vendas por loja, melhora no modelo de precificação e distribuição e maior liquidez no perfil de carros.

Para ilustrar, o CEO ressalta que as lojas fecharam o primeiro trimestre com média de 36 seminovos vendidos por loja mensalmente, 29% a mais do que em 2023. O número está acima do guidance de 34, enquanto as prévias de abril mostram uma média ainda maior, com 40 carros por loja.

A terceira estratégia adotada é a priorização na alocação de capital no segmento de Gestão de Frotas (GTF). De acordo com a companhia, o crescimento da participação dos contratos de longo prazo garante expansão e previsibilidade dos resultados consolidados nos próximos períodos.