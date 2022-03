Movida capta US$160 milhões com BID Invest

SÃO PAULO (Reuters) – A empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas Movida informou nesta segunda-feira que recebeu aprovação para uma linha de crédito de 160 milhões de dólares do BID Invest, braço do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos serão concedidos em duas tranches com prazo para saque em até dois anos. A primeiro representa 19% do total e tem vencimento final de 10 anos, enquanto a outra representa 81% do total com vencimentos finais de 5 a 7 anos.

As linhas podem ser aplicadas em capital de giro, compra de ativos e projetos ligados à agenda ESG (ambiental, social e governança), como descarbonização e renovação de frota.

(Por Aluísio Alves)

Saiba mais