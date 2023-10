Movida aprova inclusão de nova série de debêntures na 11ª emissão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 8:12 Compartilhe

O Conselho de Administração de Movida aprovou a inclusão de uma nova série de debêntures na 11ª Emissão, a ser realizada em até 4 séries, sendo que a quantidade de debêntures a serem alocadas em cada série, a taxa da remuneração e a quantidade e volumes finais das emissões serão definidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, no sistema de vasos comunicantes.

Sobre o valor nominal unitário das debêntures da quarta série, incidirão juros remuneratórios prefixados a serem definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitado ao maior valor entre: o porcentual correspondente à respectiva taxa DI, utilizando-se a cotação indicativa do último preço verificado no fechamento do dia útil anterior à data da realização do procedimento de bookbuilding, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa (spread) equivalente a, no máximo, 1,40% ao ano; e 12,50% ao ano.

Ressalvadas as hipóteses de resgate ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, as debêntures da quarta série terão prazo de vencimento de 2.553 dias contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, no dia 11 de outubro de 2030.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias