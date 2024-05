Mover: relator muda texto e aplica taxa de 25% para compras internacionais

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 28/05/2024 - 18:15 Para compartilhar:

O relator do PL do Mover, deputado Átila Lira (Progressistas-PI), alterou o texto e aplicou uma taxação de 25% de impostos sobre compras internacionais de até US$ 50. A ideia foi incluída na tarde desta terça-feira, 28, horas antes da votação.

A alíquota é uma tentativa do parlamentar em avançar nas negociações com o governo para taxas compras em aplicativos como Shein e Shopee. Antes, a porcentagem estava fixada em 60% de impostos.

+ Congresso mantém veto de Bolsonaro e rejeita criminalizar fake news

O projeto trata sobre o programa de benefícios para empresas que produzem carros elétricos, mas o relator emendou um “jabuti” para incluir a taxação de compras internacionais. O texto é uma demanda dos setores têxtil e varejista, que cobrava um posicionamento do Legislativo sobre o tema.

No Planalto, a ideia foi rechaçada e vista como uma medida cara para a imagem de Lula e seus aliados. O próprio petista afirmou que vetará o trecho, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional.

Átila Lira, porém, está irredutível e quer manter a cobrança a todo custo. A taxação também é financiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL).

O chefe da Câmara deve se reunir com lideranças para conseguir emplacar o texto. Entretanto, deputados petistas cogitam apresentar um destaque para votar o trecho em separado e levar a disputa para o plenário.