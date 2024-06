Mourinho já está em Istambul para assinar com o Fenerbahçe

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 13:24 Para compartilhar:

O carismático treinador português José Mourinho, que anunciou no sábado a sua contratação pelo Fenerbahçe, chegou neste domingo (2) a Istambul para assinar com o clube turco, cujos torcedores, vestidos com as cores preto e amarelo, foram receber o treinador no aeroporto, confirmou a AFP.

O autoproclamado ‘Special One’ embarcou imediatamente em um helicóptero para se deslocar até as instalações do clube e assinar seu contrato, antes de comparecer diante da torcida do clube no estádio no final do dia, informaram dirigentes da entidade.

A chegada de Mourinho foi transmitida ao vivo pelo canal do Fenerbahçe no YouTube e em outros veículos da mídia esportiva.

Mourinho, de 61 anos, chega a um dos três grandes clubes turcos com o objetivo de devolver a glória a uma equipe que não vence o campeonato local há dez anos e que perdeu o último campeonato para o Galatasaray, um dos seus grandes rivais.

José Mourinho teve de fazer as malas no último inverno europeu, dois anos e meio depois da sua chegada a Roma, com a equipe numa discreta 9ª posição da Serie A e em meio a críticas feitas aos árbitros e dirigentes do clube por parte do veterano técnico.

O português, que anunciou a sua contratação no sábado através de um vídeo nas redes sociais, vai assumir o comando da sua décima primeira equipe como treinador principal, depois de uma carreira marcada pelos seus inúmeros títulos de prestígio.

Entre outros, Mourinho conquistou a Liga dos Campeões com Porto (2004) e Inter de Milão (2010), assim como a Premier League com o Chelsea (2005, 2006 e 2015), a Serie A italiana (2009 e 2010) e a LaLiga espanhola (2012).

Após tantas glórias, sua carreira parece em declínio nos últimos anos, com passagens discretas por Manchester United, Tottenham e Roma.

