Mourinho estreia no Tottenham com vitória, Liverpool vence mais uma

O técnico José Mourinho estreou bem no comando do Tottenham, com vitória de 3 a 2 no clássico londrino com o West Ham (16º), neste sábado pela 13ª rodada, em que o líder Liverpool (1º) venceu o Crystal Palace (13º) por 2 a 1 fora de casa.

O sulcoreano Son Heung-min (36), o brasileiro Lucas Moura (43) e Harry Kane (49) marcaram para os Spurs, cujo novo treinador português assumiu esta semana no lugar do argentino Mauricio Pochettino, que foi demitido.

Michail Antonio (73) e o italiano Angelo Ogbonna (90+6) diminuiram para o time local no segundo tempo.

Desde sua chegada ao comando do Porto em 2002, Mourinho nunca perdeu sua primeira partida com um clube, com três vitórias e três empates.

Esses três pontos fazem com que o Tottenham suba provisoriamente do 14º ao 9º lugar, e servem para que Mou possa responder aos céticos que duvidavam de sua capacidade de liderar uma equipe habituada a um tipo de futebol bem diferente do seu.

Os Spurs buscavam um triunfo fora de casa desde o último dia 12 de janeiro, com 9 derrotas e três empates desde então.

“Eu estava muito feliz antes de sofrermos os dois gols, estávamos jogando bem, fazendo em campo as coisas que tentamos nos treinos”, disse Mourinho em entrevista à BT Sport. “E tivemos uma bola para fazer 4 a 0 e matar a partida”, acrescentou.

“Temos sorte de que eu esteja há tantos anos na Premier League. Eu disse aos jogadores no intervalo ‘até se estivermos ganhando de 3 a 0 aos 85 minutos a partida seguirá aberta'”, contou o ex-técnico do Manchester United.

A primeira medida de ‘Mou’ foi colocar no banco de reservas o meia francês Moussa Sissoko, jogador mais utilizado por Pochettino com 1.057 minutos jogados de 1.080 possíveis.

Outra mudança notável foi a titularidade do brasileiro Lucas Moura, que costumava entrar no segundo tempo.

A equipe de Mourinho terá que confirmar sua evolução na terça-feira no duelo da Liga dos Campeões contra o Olympiacos.

– Liverpool absoluto –

Também neste sábado o líder invicto Liverpool manteve sua impressionante campanha vencendo o Crystal Palace fora de casa graças aos gols do atacante senegalês Sadio Mané (49) e do brasileiro Roberto Firmino (85), que aproveitou uma bola solta na área e mandou para o fundo das redes.

O Crystal Palace havia empatado três minutos antes por meio do atacante marfinense Wilfried Zaha.

Com este triunfo, o Liverpool conquistou 37 pontos dos 39 possíveis. Na tabela abriu uma vantagem de 8 pontos sobre o Leicester (2º), que neste sábado venceu o Brighton (12º) fora de casa por 2 a 0.

– City vence Chelsea –

Em outro grande duelo deste sábado, o Manchester City de Pep Guardiola venceu em casa o Chelsea por 2 a 1 de virada e tomou do adversário a terceira colocação.

O meia francês N’Golo Kanté abriu o placar para o time londrino aos 21 minutos de jogo. Pouco depois, aos 29, o belga Kevin de Bruyne deixou tudo igual.

A vitória veio por meio do argelino Riyad Mahrez ainda no primeiro tempo (37).

Nos acréscimos (90+2), o atacante Raheem Sterling ampliou, mas o VAR anulou ao acusar impedimento no lance.

Com esse resultado, o Manchester City chegou aos 28 pontos, a 9 do Liverpool.

Nos demais jogos o Arsenal (7º) conseguiu empatar em 2 a 2 em seu estádio com o Southampton (19º) graças a um gol do atacante francês Alexandre Lacazette nos últimos instantes (90+6).

Apesar de terem evitado a derrota, o resultado deixa os Gunners ainda mais longe do pelotão que lidera o campeonato.

Em outra partida, o Wolverhampton, surpreendente quinto colocado, venceu o Bournemouth (11º) por 2 a 1 fora de casa e chegou aos 19 pontos.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

West Ham – Tottenham 2 – 3

Brighton – Leicester 0 – 2

AFC Bournemouth – Wolverhampton 1 – 2

Everton – Norwich City 0 – 2

Arsenal – Southampton 2 – 2

Watford – Burnley 0 – 3

Crystal Palace – Liverpool 1 – 2

Manchester City – Chelsea 2 – 1

– Domingo:

(13h30) Sheffield United – Manchester United

– Segunda-feira:

(17h00) Aston Villa – Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 37 13 12 1 0 30 11 19

2. Leicester 29 13 9 2 2 31 8 23

3. Manchester City 28 13 9 1 3 37 14 23

4. Chelsea 26 13 8 2 3 28 19 9

5. Wolverhampton 19 13 4 7 2 18 16 2

6. Burnley 18 13 5 3 5 20 18 2

7. Arsenal 18 13 4 6 3 18 19 -1

8. Sheffield United 17 12 4 5 3 13 9 4

9. Tottenham 17 13 4 5 4 21 19 2

10. Manchester United 16 12 4 4 4 16 12 4

11. AFC Bournemouth 16 13 4 4 5 16 17 -1

12. Brighton 15 13 4 3 6 15 19 -4

13. Crystal Palace 15 13 4 3 6 11 18 -7

. Newcastle 15 12 4 3 5 11 18 -7

15. Everton 14 13 4 2 7 13 20 -7

16. West Ham 13 13 3 4 6 16 23 -7

17. Aston Villa 11 12 3 2 7 17 20 -3

18. Norwich City 10 13 3 1 9 13 28 -15

19. Southampton 9 13 2 3 8 13 31 -18

20. Watford 8 13 1 5 7 8 26 -18

./bds/pm/aam