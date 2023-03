Mourinho e Zidane entram no hall da fama do futebol italiano

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/03/2023 - 18:26 Compartilhe

ROMA, 17 MAR (ANSA) – O técnico da Roma, José Mourinho, e o ex-jogador da Juventus Zinédine Zidane entraram na última quinta-feira (16) para o hall da fama do futebol italiano.







Além do francês e do português, o ex-jogador e técnico Sinisa Mihajlovic, falecido em dezembro de 2022, e o ex-atacante do Chelsea Gianfranco Zola também passaram a integrar o “Hall of Fame”.

A iniciativa foi criada em 2011 para homenagear e recordar grandes nomes que passaram pela Série A e a seleção da Itália.

Além de técnicos e jogadores, árbitros e dirigentes também são homenageados pela Federação Italiana de Futebol (Figc).

(ANSA).

