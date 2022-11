Mourinho acusa jogador da Roma de traição e pede sua saída

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2022 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 10 NOV (ANSA) – Nada satisfeito com o empate por 1 a 1 contra o Sassuolo, o técnico da Roma, José Mourinho, acusou um dos jogadores do clube giallorosso de traição e até pediu a saída do atleta.

Em seu desabafo, o comandante português não citou nomes, mas reclamou que o jogador foi pouco profissional.

“Eu tive 16 jogadores que entraram em campo e gostei da atitude de 15. Eu perguntei a ele o porquê dessa atitude hoje e não sempre. Não vou contar [quem é], já falei no vestiário e é algo que não faço com frequência. Eu fui traído pela sua atitude pouco profissional e o pedi para sair em janeiro”, declarou o técnico no pós-jogo.

A imprensa local tenta descobrir quem é o jogador que entrou na mira do “Special One” e, segundo o jornal Corriere dello Sport, o atleta que tirou o sono de Mourinho foi o lateral-direito Rick Karsdorp.

Em Reggio Emilia, Karsdorp entrou no segundo tempo no lugar do turco Zeki Çelik e não teve um bom desempenho. O periódico indica que ele teria demorado para vestir a camisa de jogo e entrar em campo, ficou discutindo com um companheiro de equipe durante o gol romano e cometeu um grave erro de marcação no empate do Sassuolo.

Após a partida, Mourinho repreendeu o holandês na frente de toda a equipe e teria conversado a sós com o jogador de 27 anos de idade. (ANSA).

