Mourão se reúne com futuro embaixador argentino no Brasil

O vice-presidente da República Hamilton Mourão recebeu hoje (12), em Brasília, a visita do deputado argentino Daniel Scioli, indicado para ser o futuro embaixador da Argentina no Brasil, na gestão de Alberto Fernández, que assumiu o governo do país vizinho na última terça-feira (10).

Segundo Scioli, que foi vice-presidente da Argentina entre 2003 e 2007, os dois começaram a discutir um encontro entre Alberto Fernández e Jair Bolsonaro, ainda sem data nem local para ocorrer.

“Dialogamos sobre temas pendentes e encaminhamos a visita entre presidentes que será organizada por meio da chancelaria”, escreveu no Twitter. O futuro embaixador também citou como prioridade a finalização do projeto do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, cuja integração permitirá acesso brasileiro à produção de gás natural da reserva de Vaca Muerta, no país vizinho.

Trabajaremos en la finalización del proyecto de Gasoducto Uruguaiana-Porto Alegre. Para la Argentina, esta integración reforzará mayores inversiones en la producción de gas natural en el yacimiento de Vaca Muerta. Y para Brasil, representará un acceso a energía más competitiva. pic.twitter.com/A6Txkr72FA — Daniel Scioli (@danielscioli) December 12, 2019

Em outra postagem, Daniel Scioli citou a reunião com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. De acordo com ele, foram discutidos temas como agricultura familiar e combate à fome.

“Avançamos sobre áreas estratégicas como agricultura familiar e a luta contra a fome”, escreveu.