Mourão diz que Ministério da Saúde ‘sempre foi lugar onde corrupção andou’

O vice-presidente da República Hamilton Mourão (PRTB) minimizou nesta quarta-feira (30) a possibilidade de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e disse que o Ministério da Saúde sempre foi uma pasta onde proliferam casos de corrupção. As informações são do jornal O Globo.

“O Ministério da Saúde sempre foi um lugar onde a corrupção andou lá dentro e não se consegue da noite para o dia desmanchar uma estrutura que se encontra lá dentro. Isso é uma responsabilidade dos gestores, que têm que estar atentos a isso o tempo todo. Também existe uma Controladoria-Geral que tem que estar atenta a determinadas movimentações”, disse Mourão.

O vice-presidente negou que o discurso contra corrupção do governo esteja abalado após as suspeitas de irregularidades e denúncias de propinas nas negociações para a compra de vacinas contra a Covid-19. Mourão disse que não há espaço para um pedido de impeachment contra Bolsonaro prosperar.

Ele afirma que não sabia de qualquer esquema em curso no Ministério da Saúde e diz que Bolsonaro, quando informado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) sobre as irregularidades no contrato de compra da Covaxin, teria notificado o então ministro da Saúde general Eduardo Pazuello, que acabou deixando a pasta três dias depois.

“Eu nunca soube de alguma coisa que estivesse ocorrendo e acredito que o presidente, quando tomou conhecimento, acionou o ministro, que era o Pazuello, para que ele investigasse o que estava acontecendo. Seria a mesma reação que eu teria”, disse Mourão.

