Mourão diz que CPI da Covid está ‘desorganizada’

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta sexta-feira, 28, que a CPI da Covid “está desorganizada” e precisa corrigir o rumo, pois seu papel é avaliar ações do governo no combate à pandemia e não jogar o foco no presidente Jair Bolsonaro.

“Eu acho que está desorganizada”, disse Mourão ao ser questionado por jornalistas, no Palácio da Alvorada. “O objetivo da CPI qual é? Avaliar as ações do governo no combate à pandemia, e não a ação do presidente. A ação do governo”.

Para o general, os senadores deveriam focar a investigação em ações voltadas para o que foi feito em relação à saúde, à economia e às questões sociais para produzir um relatório final “honesto”.

“São três setores: 1) o da saúde, então vamos ver o que foi feito para minorar os efeitos da doença; 2) o da economia, o que foi feito para mitigar os efeitos do lockdown na economia; 3) o social, o que foi feito para auxiliar as pessoas que estavam em situação de dificuldade. Se ela (a CPI) se organizar dentro disso aí, chegará a um resultado, a um relatório decente e honesto”, observou Mourão.

As afirmações do vice contrastam com as de Bolsonaro que, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, na quinta-feira, 27, mandou a CPI “plantar batata” porque não há o que investigar.

“Pelo amor de Deus, Omar Aziz, encerra logo essa CPI”, pediu Bolsonaro na live, citando o presidente da comissão. Logo depois, irritado, continuou: “Ah, vai plantar batata, ô CPI! Vai plantar batata!”

Bolsonaro disse ter visto um senador “saltitante” na CPI, querendo convocá-lo a prestar depoimento. “Ô, saltitante, tá de brincadeira, né? Não tem o que fazer não, ô, saltitante?”, debochou o presidente. Apesar de não mencionar o nome do senador, mas, sim, o seu Estado (Amapá), Bolsonaro se referia ao vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Foi Randolfe quem protocolou pedido para convocar Bolsonaro, mas o requerimento não chegou a ser votado.

