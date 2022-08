Mourão diz que autodeclaração como branco no TSE foi erro de preenchimento

Estadão Conteúdo 11/08/2022 - 12:44 Compartilhe

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou nesta quinta-feira, 11, que sua autodeclaração como branco no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao registrar sua candidatura a senador, foi um “erro de preenchimento”. Quatro anos atrás, o então candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto se declarou como indígena.

“Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático. Resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário”, escreveu Mourão, no Twitter.

O vice-presidente registrou sua candidatura na segunda-feira, 8. Depois de protagonizar divergências com Bolsonaro ao longo dos últimos anos, Mourão foi preterido pelo ex-ministro Walter Braga Netto (PL), que concorrerá em outubro como vice do atual chefe do Executivo.

Mourão, que vai concorrer ao Senado no Rio Grande do Sul, declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1,145 milhão, o que inclui uma casa de R$ 204 mil, um veículo automotor de R$ 61 mil e aplicações em renda fixa que somam R$ 880,761 mil. O vice-presidente terá o apoio de Bolsonaro e concorrerá na chapa do ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) ao Palácio Piratini.