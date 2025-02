Motta: Precisamos de transparência para todos Poderes; Executivo ainda impõe 100 anos de sigilo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou o governo federal pela imposição de 100 anos de sigilo em algumas medidas e informações envolvendo a gestão. Motta fez o comentário ao ser questionado sobre a transparência das emendas parlamentares e defendeu que a “transparência não pode ser relativa”.

“Precisamos defender a transparência para todos os Poderes. Temos ainda o Executivo editando decretos com 100 anos de sigilo sobre gastos e medidas que o governo toma. Precisamos de mais transparência também no Judiciário. Isso fará bem ao País, é uma pauta que a sociedade toda pede. Transparência não pode ser relativa, tem que ser geral, para que os cidadãos que sustentam a máquina pública tenham acesso em tempo real de como os recursos públicos estão sendo empregados”, disse o presidente da Câmara em entrevista à BandNews.

Motta defendeu que haja um acordo entre os Três Poderes o quanto antes para que o assunto das emendas parlamentares seja superado. Disse que o Congresso não tem “dificuldade de discutir transparência” para esses recursos e que está “à disposição para dialogar com os demais Poderes para encontrar uma solução”.

“O Brasil tem muitos desafios para 2025. O melhor é que, no início dos trabalhos, tenhamos a possibilidade de resolver, através de um acordo que será buscado da nossa parte. Também entendo que na hora em que o ministro Flávio Dino nos convida para uma conciliação, o intuito também é solucionar esse assunto. Entendendo qual é o modelo, sem o Congresso abrir mão das prerrogativas, do que é garantido pela Constituição, participar de indicação no Orçamento, entender um modelo que traga mais transparência e rastreabilidade”, afirmou.