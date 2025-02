Motta: É um erro o STF entrar no tema da regulação das redes

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça, 4, que o Supremo Tribunal Federal não deveria se envolver na regulamentação das redes sociais. Ele deu a declaração em entrevista à CNN Brasil.

“Eu acho um erro o Supremo Tribunal Federal querer entrar nesse tema. O Supremo tem cometido, debatido e decidido sobre muitos temas. Esse é um tema que cabe ao Congresso Nacional, na minha avaliação”, declarou o deputado.

Ele disse que a regulamentação das redes causa antagonismo na Câmara e que pode ser entendida como um forma de tutelar opiniões. “Se eu anuncio aqui que vou pautar, eu já tenho o assunto nascendo de forma completamente errada. Porque nós sabemos que há um antagonismo na Casa”, disse ele.

“Não queremos inaugurar o ano legislativo com todas essas polêmicas porque podemos atrapalhar a pauta do ano inteiro”, declarou o presidente da Câmara. “Entendo que o Congresso, no seu tempo, pode legislar. Não legislar também é uma decisão”, afirmou.