Mototaxista vira profissão legalizada no Rio

Rio – Agora é oficial: a categoria de mototaxistas foi regulamentada. O decreto foi assinado ontem pelo prefeito Marcelo Crivella e terá validade a partir de 90 dias após a publicação no Diário Oficial. Segundo estimativa do Sindicato dos Taxistas do Rio de Janeiro, serão pelo menos 100 mil profissionais beneficiados na cidade. Para prestar o serviço, no entanto, os interessados deverão atender a alguns requisitos.

Entre as obrigações, os mototaxistas devem ter completado 21 anos até a data de requerimento de inscrição na profissão, ter CNH na categoria A por pelo menos dois anos com a inscrição ‘Mototaxista’ e estar aprovado no exame de curso profissionalizante, além de ter seguro de responsabilidade civil no valor de R$ 5 mil. Os profissionais também devem se inscrever no sistema da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR).

A regulamentação foi recebida com entusiamo por mototaxistas e passageiros. Alguns, no entanto, comemoram com ressalvas. É o caso do mototaxista Anderson Antunes, de 35 anos. Apesar de ser a favor da medida, ele espera que a profissionalização não seja burocrática. “Acho que o empecilho vai ser entrar em contato com a SMTR, devido à burocracia. Fora isso, tem que fazer mesmo”, disse.

Já para o mototaxista Marcos Vinicius Souza, de 32 anos, o decreto chega em boa hora. “Muitas pessoas generalizam o mototáxi. Então, regularizar vai ser bom, porque vai passar uma visão diferente da profissão”, afirmou.

A farmacêutica Mônica Bernardes, 38 anos, disse que deverá recorrer mais ao serviço, devido ao seguro obrigatório. “Só uso quando não tem outra opção, porque tenho medo. Tendo o seguro, vou botar na mão de Deus e vou assim mesmo”, brincou.