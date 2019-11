Motoristas enfrentam engarrafamento para deixar o Rio no feriadão

Rio – As principais estradas de saída do Rio para o feriadão da Proclamação da República têm engarrafamento na manhã desta sexta-feira. Os problemas no trânsito já começam dentro da cidade, para quem está a caminho da Rodoviária Novo Rio.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura (COR), o congestionamento segue por toda a Avenida Francisco Bicalho no sentido Avenida Brasil. O trânsito na cidade, por volta das 8h chegou aos 5 km.

BR-101 NORTE

No mesmo horário, a travessia da Ponte Rio-Niterói em direção ao município da Região Metropolitana chegava aos 35 minutos, com lentidão na Reta dos Cais e na Ilha de Mocanguê. A via é umas principais opções para quem sai da capital em direção à Região dos Lagos e ao Norte-Fluminense. No sentido Rio o motorista leva os habituais 13 minutos.

Na BR-101 Norte, a interdição acontece na altura de Itaboraí, com 11 km de congestionamento, segundo a concessionária que administra a via. Cerca de 450 mil veículos devem passar pelos 322 km da via até domingo.

RIO-JUIZ DE FORA

Quem vai em direção à Região Serrana não vai encontrar problemas na Rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040). Até domingo a concessionária espera um volume de 200 mil veículos na via.

RIO-SÃO PAULO

Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), o tráfego é lento na altura de Taubaté (km 109), Caçapava (km 134), São José dos Campos (km 140), Jacareí (km 160), Arujá (km 205) e na chegada à cidade de São Paulo (km 228)