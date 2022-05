+ Motoristas de ônibus anunciam greve em São Paulo

Motoristas de ônibus recusam proposta de reajuste e anunciam greve em São Paulo

Motoristas de ônibus de São Paulo devem paralisar o serviço nesta quarta-feira (25) na capital. A decisão foi aprovada em uma assembleia geral organizada pelo sindicato da categoria. As informações são do portal IG.







Os servidores também decidiram, por unanimidade, pela realização de protestos em todos os terminais de ônibus de São Paulo a partir das 14h. A greve foi definida após a recusa da proposta salarial apresentada pelo SPUrbanus, rejeitada pela diretoria do sindicato e pela comissão de negociação dos trabalhadores na última quinta-feira (19).

Valdevan Noventa, presidente do Sindmotoristas, lamentou a situação.

“Gananciosos e insensíveis, os concessionários do sistema do transporte público urbano de São Paulo não estão preocupados com as consequências do seu jogo sujo, o quanto isso pode afetar os condutores, usuários de ônibus e a população em geral”, declarou.

Também na quarta-feira (24), a Assembleia do Sindicato dos Metroviários de São Paulo aceitou a proposta para a categoria e cancelou a greve que faria nesta quinta-feira (25). A decisão foi tomada após votação online e garantiu o funcionamento das linhas do metrô.