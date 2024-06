Motoristas de ônibus de São Paulo anunciam greve para quarta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 18:34 Para compartilhar:

Motoristas de ônibus de São Paulo decidiram, em assembleia realizada nesta sexta-feira, 28, paralisar as atividades da categoria na próxima quarta-feira, 3 de julho, a partir da meia-noite. O movimento é liderado pelo SindMotoristas, entidade que representa a categoria (motoristas, cobradores e demais funcionários do setor de manutenção e fiscalização).

De acordo com o sindicato, a greve foi aprovada de forma unânime na assembleia, que contou com mais de 15 mil funcionários, entre presentes e trabalhadores que acompanharam a discussão de forma remota. A paralisação foi aprovada para o sistema do transporte de ônibus na capital, incluindo garagens e terminais.