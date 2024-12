Motorista suspeito de causar acidente com 41 mortos na BR-116 se entrega à polícia

O motorista de caminhão suspeito de ser o responsável pelo acidente na BR-116, na altura de Teófilo Otoni, que deixou 41 mortos no sábado, 21, se entregou às autoridades na tarde desta segunda-feira, 23. A identidade do homem, que é natural do Espírito Santo, não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Civil, o sujeito se entregou na delegacia de Teófilo Otoni, no bairro São Diogo, acompanhado por advogados. O motorista era considerado foragido desde o sábado por ter fugido do local do acidente. As informações são do “G1”.

O motorista suspeito de provocar o acidente estava com a CNH apreendida há dois anos e não tinha autorização para dirigir.

Segundo a “Record TV”, as investigações do caso apontam possíveis falhas mecânicas ou imprudência. Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte, responsável pela identificação das vítimas.

Relembre o acidente

O acidente ocorreu na altura do km 285 da BR-116, em Lajinha. Por volta das 3h30 ocorreu uma colisão entre três veículos: um ônibus da empresa Emtram, um carro de passeio e uma carreta.

O ônibus havia saído do terminal Tietê, em São Paulo, e tinha como destino várias cidades na Bahia, sendo a última Elísio Medrado.

As investigações apontam que uma pedra de granito teria se soltado da carreta. Devido às colisões, houve um incêndio.