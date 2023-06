Motorista será indenizado em R$ 2 mil por conta de apelido em Minas Gerais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2023 - 16:12 Compartilhe

Um homem que foi chamado seguidamente de “Valesca Popozuda” conseguiu ganhar na justiça do trabalho uma indenização de R$ 2 mil. O caso aconteceu em Belo Horizonte.

O homem, que era motorista em uma empresa de locação de máquinas na capital mineira, afirmou ter passado por diversas humilhações por conta do apelido, e que chegou a se queixar na empresa, que não tomou nenhuma atitude.

O caso foi decidido pelo juízo da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que garantiu ao trabalhador indenização de R$ 2 mil. O tribunal entendeu que foi devidamente provado o apelido vexatório imposto ao autor da ação. Serviram como prova mensagens via aplicativo de WhatsApp, nas quais o motorista era tratado como “Valesca”.

Além disso, uma testemunha que prestou depoimento no processo afirmou que o empregado sempre deixou claro que não aceitava o tratamento e que isso era conhecido por toda a empresa. De acordo com essa testemunha, o apelido era “em razão de determinado atributo físico”.

A desembargadora relatora da Sexta Turma do TRT-MG, Lucilde D’Ajuda Lyra de Almeida, reconheceu a conduta abusiva da empregadora ao não coibir o desrespeito ao empregado. “Verificada a ofensa ao patrimônio imaterial da vítima, acertada é a condenação imposta ao pagamento de indenização por danos morais”, ressaltou.

O trabalhador interpôs recurso pedindo o aumento do valor da indenização por danos morais, alegando que “a indenização deve ser condizente com o dano sofrido”. O pedido, no entanto, foi negado.

