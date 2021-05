Motorista que atropelou quatro pessoas no Rio responderá processo em liberdade

Motorista que atropelou quatro pessoas em um restaurante em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, responderá em liberdade por homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. As informações são do jornal O Dia.

Segundo a delegada Bianca Xavier Lima, a condutora do carro foi encaminhada para realizar exame toxicológico, mas o resultado deu negativo para embriaguez. Acidente resultou na morte de Manuel Roque, 79, que caminhava na calçada com a esposa Maria Antonia E. De Carvalho, 73, e de outras duas pessoas.

A motorista ficou no local do acidente até o fim da perícia, muito abalada, e saiu em uma ambulância. O prejuízo do restaurante foi calculado em cerca de 10 mil reais, que será pago pelo seguro da motorista.

