O motorista Diones Coelho da Silva, que esteve envolvido no acidente do ator Kayky Brito no início de setembro, contou nesta quinta-feira, 28, como está sendo sua vida após o ocorrido. O rapaz, que prestou socorro ao artista, que foi levado ao hospital com politraumatismo e segue internado, mas fora da UTI, disse que tinha “convicção” da sua inocência.

Na última quarta-feira, 27, a polícia pediu o arquivamento do caso ao Ministério Público após confirmar que ele estava dentro do limite de velocidade permitido na via. O fato de Diones estar dirigindo com atenção, ter prestado socorro e não ter ingerido álcool ou entorpecentes também foi fundamental para a decisão.

“Acordei com essa notícia e foi muito gratificante. Eu já tinha convicção da minha inocência, mas estava aguardando a Justiça tornar isso público”, falou.

Porém, mesmo com o arquivamento do caso, ele disse que ainda sofre com os efeitos de ter atropelado o ator.

“Tirou o peso, mas o trauma eu ainda carrego. É um vídeo que eu nem gosto de ficar vendo. Porque relembra o momento, fica aquele looping, dia e noite, às vezes não consigo dormir. Tenho tido crises de ansiedade. Para mim é tudo muito novo e assustador”, contou.

Durante a conversa, o motorista revelou que estava em sua última corrida da noite.

“De repente, eu já vi uma pessoa correndo para o meio da pista. A reação foi tentar jogar para a direita para tentar retirar. Desci e a única coisa que eu fiz foi clamar o nome de Jesus”, lembrou, ressaltando que não sabia quem era a pessoa.

