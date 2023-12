Motorista que atropelou Kayky Brito rebate críticas por querer se candidatar a vereador: ‘Aproveitar as oportunidades’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2023 - 11:25 Para compartilhar:

Diones da Silva Coelho, motorista de aplicativo envolvido no acidente do ator Kayky Brito, revelou que tem a pretensão de se candidatar a vereador do Rio de Janeiro no próximo pleito. Logo, a informação repercutiu nas redes sociais e o tornou alvo de críticas.

Neste domingo, 3, o motorista usou o Instagram para se defender, destacando que todas as suas decisões rendem críticas. “Gente… Se eu compro um carro, estou errado. Se faço publicidade, estou errado também. Se eu decido virar influencer ou político, recebo críticas. Não entendo”, reclamou.

“Acho que no fundo, essas pessoas que me criticam deveriam aproveitar mais as oportunidades que a vida oferece e não se preocupar com os outros”, completou.

