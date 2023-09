Motorista que atropelou Kayky Brito pede ajuda para trabalhar: ‘Não tive intenção de machucar o menino’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/09/2023 - 9:53 Compartilhe

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva concedeu entrevista ao Splash, do UOL, e revelou que está sem trabalhar desde o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. Ele se pronunciou pela primeira vez e declarou que não tem conseguido trabalhar, falando também que foi bloqueado pelo aplicativo.

“Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino”, conta.

Diones também revelou que ganhava em torno de R$ 5 mil por mês trabalhando como motorista de aplicativo, e que o dinheiro é usado para sustentar a esposa e dos dois filhos, de 11 e 13 anos.

“O prejuízo foi avaliado em R$ 10 mil. O valor da franquia é de R$ 4 mil, mais a prestação do carro de R$ 1,7 mil mensais. O carro é o único meio de trabalho”, diz.

“Comprei o carro para trabalhar e se pagar, não tinha nem 10 mil quilômetros rodados. Nem sei o que fazer. Tenho dois filhos pequenos, e isso agrava ainda mais meu psicológico”, completa.

Ainda na entrevista, o motorista afirma que está com a “consciência tranquila”, apesar de ainda estar abalado com o que viveu.

“Tenho a minha consciência tranquila. Desde o acidente estou muito abalado. Abalado com o estado de saúde do Kayky, com a massificação da mídia. Fico pensando no filhinho dele, sou pai também”, conclui.

