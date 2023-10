Motorista que atropelou Kayky Brito nega ressentimentos: ‘Quero seguir minha vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2023 - 8:10 Para compartilhar:

Diones Coelho da Silva, motorista que atropelou Kayky Brito no início de setembro, quer voltar ao trabalho e “seguir a vida”. O acidente, que ocorreu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, deixou o ator em estado grave na UTI. Contudo, conforme a conclusão da investigação, o homem estava em baixa velocidade e não responderá por nenhum crime.

No Instagram, na noite desta quarta-feira, 18, Diones desabafou sobre o assunto. “Sobre o caso, e sobre a pessoa Kayky, não quero falar mais nada! A partir de hoje quero virar essa página. Desejo tudo de melhor para ele e sua família. Desejo uma excelente recuperação e todo sucesso do mundo a ele e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo”, escreveu.

“Quero seguir minha vida, ficar bem para poder voltar a dirigir e voltar a trabalhar. Não tenho ressentimentos em meu coração por ninguém, nem por qualquer comentário na internet. Continuo amando a cada um”, ressaltou o motorista.

Por fim, Diones refletiu sobre empatia: “Vamos viver com amor, menos ódio, menos julgamentos. Pois todos somos passíveis de erros. Por isso, mais amor às pessoas. Viver uma vida mais leve, com moderação e empatia. O mundo precisa disso, o mundo precisa de Jesus”.

Vale destacar que o desabafo veio após uma confissão do motorista ao portal “iG”. Na entrevista, Diones, que disse ter tentado contato com o ator, e lamentou a falta de retorno de Kayky.

