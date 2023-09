Motorista que atropelou Kayky Brito estava em baixa velocidade e não responderá por nenhum crime

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 9:08 Compartilhe

Enquanto Kayky Brito segue internado, se recuperando do atropelamento que aconteceu em 2 de setembro, no Rio de Janeiro, e o deixou 20 dias na UTI, a investigação sobre o caso teve conclusão. Nesta quarta-feira, 27, a TV Globo teve acesso ao relatório final da 16ª DP (Barra da Tijuca), que descarta culpa do motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva. As informações são do g1.

Conforme a conclusão do relatório feito pela Polícia Civil, Diones dirigia abaixo do limite da via. O motorista estava a 48 km/h no momento da colisão, entretanto, o trecho em questão permitia a velocidade de até 70 km/h. A situação aconteceu na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado do caso, Ângelo Lages, Diones não responderá por crime algum. Além de estar abaixo do limite de velocidade do trecho, o motorista prestou socorro ao ator e, conforme os exames realizados, não havia bebido ou usado substâncias.

“Ele ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem. Entendemos que todos os elementos colhidos em depoimentos, laudos e vídeos, além da atitude de socorrer a vítima, isentam o motorista de qualquer responsabilidade”, detalhou o delegado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias