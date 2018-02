Motorista enfrenta congestionamento no sentido ao litoral paulista

O tráfego de veículos pela Rodovia Mogi-Bertioga está congestionado na manhã deste domingo ensolarado de Carnaval (11). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), o trânsito está congestionado entre os quilômetros (km) 57 a 70, na saída de Mogi das Cruzes e é intenso na chegada à Rodovia Rio-Santos, próximo a Bertioga, no litoral norte paulista.

O motorista que decidiu ir para o litoral sul paulista também encontra congestionamento nesta manhã de domingo. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego está congestionado na rodovia dos Imigrantes, no trecho de planalto, do km 21 ao km 32, e no trecho de serra, do km 40 ao km 52, por excesso de veículos e reflexo de um acidente. Também há ponto de congestionamento na região de planalto da rodovia Anchieta, no sentido litoral, do km 23 ao km 31.

Segundo a Ecovias, desde a 0h de quinta-feira (08), mais de 347 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 126 mil veículos. Hoje, somente nesta última hora, desceram mais de 6,5 mil veículos e subiram mais de 1,1 mil.

O tráfego está normal no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, informou a Ecopistas e no sistema Anhanguera/Bandeirantes, informou a AutoBAn.