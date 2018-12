Motorista enfrenta até 27 quilômetros de lentidão para chegar ao litoral de SP

O motorista que resolveu sair de São Paulo neste sábado, 29, para passar o réveillon na praia ou no interior do Estado enfrenta muitas dificuldades para chegar ao seu destino devido ao excesso de veículos nas estradas, especialmente nas vias que ligam a capital ao Litoral Sul.

No complexo Anchieta-Imigrantes, que opera com 7 pistas abertas para a descida e três para o retorno a São Paulo, o motorista enfrenta até 27 quilômetros de lentidão, do quilômetro 16 ao 43 da Rodovia dos Imigrantes, e do 19 ao 31, na Anchieta. Quem sobe do litoral para a capital enfrenta um pouco de lentidão no trecho de Serra da Rodovia dos Imigrantes. Nos demais trechos o trânsito flui normalmente.

No sentido interior, é na Rodovia Castello Branco, administrada pelo Viaoeste, que o viajante enfrenta maior dificuldade para trafegar. Logo na saída da capital, na região de Itapevi, o tráfego para entre os quilômetros 33 ao 35 e em Itu, do 78 ao 79. A Raposo Tavares apresenta um quilômetro de lentidão, entre o quilômetro 44 ao 45, na pista marginal, no município de Vargem Grande.

A Autoban informa que pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes o tráfego flui normalmente.

Pela federal Presidente Dutra, no sentido São Paulo-Rio, o motorista encontra tráfego lento em Barra Mansa, na pista expressa. Mas de acordo com a Concessionária Nova Dutra, o tráfego está fluindo pela faixa da direita. Trânsito lento também em Nova Iguaçu.