Motorista embriagado provoca acidente com morte, foge e deixa família no carro

Um motorista embriagado se envolveu em um acidente com morte na BR-116, em São José dos Pinhais, no Paraná, na madrugada deste sábado (29). Após a batida, ele fugiu deixando a mulher e a filha no local do acidente. As informações são do portal Bem Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista embriagado cruzou a pista e atingiu uma motocicleta que seguia no sentido contrário. O condutor da motocicleta caiu e foi atingido por uma carreta que seguia o fluxo. O motociclista morreu no local.

A esposa e a filha do motorista que provocou o acidente contou à PRF que o homem havia ingerido bebida alcoólica. Mais tarde, condutor foi localizado e preso em São José dos Pinhais. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).