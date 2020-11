Motorista é suspeito de esfaquear homem que se recusou a usar máscara em ônibus

Uma discussão por conta do uso de máscara em um ônibus acabou fazendo com um homem fosse esfaqueado por se recusar a utilizá-la. O caso aconteceu na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, no domingo (8). As informações são do G1.

A polícia suspeita que o responsável pelo crime seja o motorista do ônibus, que se desentendeu com o passageiro Rafael de Assis Silva, de 31 anos, e acabou fugindo após esfaqueá-lo, segundo relatos.

Rafael foi internado no Hospital Estadual Alberto Torres, passou por uma cirurgia, está entubado e tem estado de saúde grave. O passageiro foi esfaqueado na região do abdômen. À reportagem do telejornal RJ1, o pai da vítima disse que Rafael também teve ferimentos no pulmão e no rosto.

“A gente não sabe o que vai acontecer com meu filho ainda. Ele operou o fígado. Ele foi esfaqueado no pulmão também e outras facadas no rosto. Um cara que está dentro do ônibus trabalhando com uma faca guardada já tem algum problema com alguém”, disse Pedro Antonio Ferreira da Silva.

Nesta segunda, um fiscal da empresa Expresso Tanguá esteve no hospital e disse que o motorista, que não teve revelada a sua identidade, é funcionário há cerca de dois anos, mas que será demitido.

Em nota, a Expresso Tanguá, que vai acompanhar o estado de saúde do passageiro, lamentou o crime e disse que repudia qualquer ato de violência. A empresa disse que iniciou uma apuração dos fatos e que “está à disposição para colaborar tão logo seja acionada pela equipe de investigação da polícia”.

