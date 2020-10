Motorista é morto a tiros em carro de luxo na capital paulista

A vítima foi encontrada morta em um carro de luxo na Estrada de Itapecerica, na Zona Sul da capital paulista. A polícia militar chegou a ser acionada na manhã desta quinta-feira (22) e verificou que no veículo havia cinco pessoas.

De acordo com a polícia, dois homens e três mulheres estavam no carro. Os ocupantes do veículo tinham saído de uma festa na qual houve um desentendimento com outras pessoas.

Ainda de acordo com a polícia, uma moto com duas pessoas seguiu o veículo e teria efetuado os disparos causando a morte do condutor. A polícia ainda não identificou os suspeitos.

Além do motorista, um passageiro também foi atingido de raspão e levado para uma unidade de saúde. Já o condutor recebeu três disparos na região da cabeça e tórax e não resistiu.

A polícia investiga o caso e vai analisar se houve uma briga antes do crime e não descarta a possibilidade de roubo.

