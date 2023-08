Motorista descontente ataca guarda de trânsito

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/08/2023 - 3:10 Compartilhe

Um homem britânico atacou um guarda de trânsito com um poste de madeira depois de flagrar o funcionário municipal tirando fotos de sua van no leste de Londres.

Um motorista insatisfeito, de 41 anos, que não foi identificado, foi preso após atacar um guarda de trânsito, de 38 anos, em Manor Park, na sexta-feira.

Um vídeo filmado por um motorista na rua mostrou a dupla gritando furiosamente no meio da estrada antes que o homem agarrasse um longo poste de madeira e empurrasse o diretor.

Quando o diretor se move para retribuir o ataque, o motorista, de colete amarelo, balança e bate diversas vezes no homem até que o poste se parta ao meio.

Os dois brigam enquanto o diretor atira vários tiros no motorista da van. A dupla lutou por vários minutos, dando socos e chutes.

Eventualmente, outro homem interrompe a briga após 10 minutos.

O guarda de trânsito teria sofrido uma lesão no dedo e seus fones de ouvido foram quebrados. O motorista de 41 anos não ficou ferido.

A testemunha que filmou o vídeo disse que não ficou chocada ao ver o crime acontecer na área, já que “tanto crime” acontece ao redor do Manor Park.

“Eu não achei que o homem fosse pegar um pedaço de madeira. Fiquei feliz por não ter saído do controle”, disse a testemunha não identificada ao SWNS.

A testemunha estava dirigindo pelo quarteirão para chegar à casa de um amigo quando viu a briga começar e disse que muitas pessoas pararam para assistir.

“Tive que dirigir por uma rota alternativa, mas quando passei 10 minutos depois eles ainda estavam lá. Presumo que eles estavam esperando pela polícia”, disseram ao SWNS.

A Polícia Metropolitana prendeu o homem sob suspeita de danos criminais e de causar lesões corporais reais.

Desde então, o assunto foi resolvido por meio de uma resolução comunitária.

“A vítima concordou em aceitar o pagamento do suspeito para substituir os fones de ouvido danificados”, disse a polícia. “A alegação de agressão não foi levada adiante.”

Um porta-voz do Conselho de Newham disse: “Estamos satisfeitos que a Polícia tenha tomado medidas imediatas para lidar com este homem, que atacou um dos nossos funcionários enquanto ele cumpria as suas funções.

“A rápida prisão sublinha a nossa mensagem clara da política de tolerância zero de Newham ao abuso e à violência dirigida aos funcionários; sempre estaremos de prontidão para os funcionários em busca de justiça se eles forem vítimas.”





