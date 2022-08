Motorista de van escolar é acusado de abuso sexual contra crianças no interior de SP

Da Redação 11/08/2022 - 5:29 Compartilhe

O motorista de uma van que faz transporte escolar de crianças em Barretos (SP), e que não teve a identidade revelada, é investigado por suspeita de abuso sexual contra meninas de 9 a 11 dentro do veículo, segundo a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). As informações são do site G1 e da emissora EPTV, afiliada da TV Globo.

De acordo com a publicação, cinco meninas informaram aos pais e à direção da escola sobre os casos que aconteciam no trajeto entre a instituição de ensino e as respectivas casas.

A denúncia foi feita após uma das estudantes acompanhar um caso semelhante pela televisão. “Eu estava assistindo TV e estava aparecendo o caso de uma menina que tinha sido estuprada e morta. Ela olhou, olhou e começou a me perguntar o que era estupro, o que acontecia. Eu expliquei para ela. Ela olhou para mim e falou ‘mãe, aconteceu isso e isso hoje na perua. Eu estava dormindo e senti as mãos’. Ela me explicou e disse que era certeza que era a mão dele, não a de outra criança”, disse Elenice Costa de Oliveira, mãe de uma das vítimas.

A mãe, então, ligou para a diretoria da escola e contou o que ouviu da filha, quando soube que outras crianças também tinham feito relatos semelhantes. A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado.

“Como é uma área rural, ele buscava as crianças em diferentes fazendas, um transporte específico e longo, então, elas permaneciam bastante tempo com esse motorista. Elas relataram que no percurso aconteciam situações de abuso, toques, conversas inapropriadas”, afirmou Denise Vichiato Polizelli Paro, delegada que investiga os casos.

As vítimas disseram que o motorista colocava as meninas mais próximas dela e os meninos no fundo da van. Ele também teria mostrado vídeos pornográficos para elas no celular. A Polícia Civil instaurou inquérito por estupro de vulnerável. O motorista de 64 anos foi demitido, segundo a secretária de Educação de Barretos.