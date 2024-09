Motorista de Porsche que bateu em motorista de aplicativo tem liberdade negada e vai a juri popular

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 16:25 Para compartilhar:

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a prisão do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, que bateu com seu porsche contra o veículo de um motorista de aplicativo e matou o homem. Com a decisão, o caso seguirá para júri popular.

Sastre é acusado de homicídio por dolo eventual, ou seja, de ter assassinado o motorista ao tomar uma atitude em que assumia os riscos de matá-lo. Ele também é acusado de lesão corporal contra seu amigo, Marcus Vinícius Machado Rocha, que estava no banco da carona do Porsche e teve machucados graves.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Andrade Filho está em prisão preventiva desde o dia 6 de maio e já teve seis pedidos de liberdade negados.

Relembre o caso

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 2h. O empresário tentou fazer uma ultrapassagem em alta velocidade e bateu contra o carro de Ornaldo Viana, que estava sozinho no veículo.

Fernando Sastre estava acompanhado de Marcus Vinícius, que se feriu no acidente e precisou ser levado a um hospital. O motorista de aplicativo também foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Policiais militares que atenderam a ocorrência disse que a mãe do empresário, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, esteve no local e disse que iria levar o filho ao Hospital São Luiz Ibirapuera, por conta de um ferimento na boca.

Os agentes foram à unidade de saúde com o intuito de fazer o teste do bafômetro, mas receberam a informação de que Fernando Sastre não havia dado entrada no hospital.

Desde então, os policiais não conseguiram contato com o jovem, a mãe dele e o advogado. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), Fernando Sastre é investigado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e direção culposa na direção de veículo automotor.

*Com informações do Estadão Conteúdo