Motorista de Porsche contraria amigo, nega bebida alcoólica e diz que não percebeu a velocidade

O empresário, e agora foragido da justiça, Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, acusado de dirigir embriagado, bater um Porsche na traseira de outro veículo e matar um motorista de aplicativo no dia 31 de março afirmou neste domingo (5) que não ingeriu bebida alcoólica e não teve a sensação de que estava em alta velocidade. A Justiça determinou a prisão preventiva dele na sexta-feira (3) e, desde então, ele é procurado pela Polícia Civil.

Fernando deu entrevista ao Fantástico, da TV Globo, horas antes de ser decretada a sua prisão. Com a presença da equipe de defesa, o empresário afirmou que só bebeu água durante toda a noite. “Não consumi [bebida alcoólica]. Não bebi no primeiro ambiente, não bebi também na casa de pôquer”, afirmou. Orientado pela defesa, Fernando não comentou o depoimento de outras testemunhas que dizem que ele bebeu.

Fernando ainda foi questionado sobre sua velocidade na via que permite limite de 50 km/h. Segundo a perícia, ao bater no carro do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, o Porsche, avaliado em R$ 1,3 milhões estava a 114 km/h. Momentos antes do choque, chegou a correr ainda mais: 156 km/h.

Ao tentar explicar o motivo de estar a esta velocidade, Fernando preferiu se abster. Ele também negou ter recebido multas de trânsito por velocidade e por participar de corridas de rua. Porém, seu registro no Detran diz o contrário. Levantamentos da reportagem apontou multas por excesso de velocidade no Ceará e disputa de racha na avenida Paulista, em São Paulo.

Questionado sobre o porquê de não ter ido ao hospital após a liberação por parte dos PMs, o empresário disse que passou em casa para pegar a carteirinha do plano de saúde, ficou nervoso e acabou medicado pela mãe. “Quando chego em casa, tenho um alto descontrole, fico muito nervoso com tudo aquilo que está acontecendo e aí ela me dá um remédio. Aí, eu apago”, disse.

Sastre Filho enviou um recado para a família da vítima. “Eu pensei nisso [em algo para dizer para a família], imaginei como se fosse com o meu pai, não tem nada que eu possa fazer ou falar que vá trazer ele de volta. A única coisa seria um pedido de desculpas sinceros, do coração”, disse Fernando.