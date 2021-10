Motorista de Cristiano Ronaldo passa 7h em posto para tentar abastecer novo carrão do jogador na Inglaterra

Um funcionário do jogador do Manchester United Cristiano Ronaldo passou por um verdadeiro “perrengue chique” na Inglaterra, na última terça-feira. De acordo com o jornal inglês “Mirror”, o motorista de CR7 aguardou por longas 7h em um posto Shell, em Manchester, para tentar abastecer o novo carrão do atacante, um Bentley Flying Spur.

O jornal conta que o motorista chegou ao posto de gasolina às 14h20, contudo, verificou que não havia gasolina suficiente no estabelecimento. O funcionário ficou aguardando até 21h a chegada de um caminhão que completasse o tanque do carro e abastecesse o posto.

Após a longa espera, o motorista decidiu ir embora. Um segurança do craque, com uma Range Rover, acompanhava o motorista durante a espera.O Bentley Flying Spur é um dos primeiros automóveis adquiridos por Cristiano Ronaldo após sua ida para a Inglaterra, em agosto.

OS CARRÕES LUXUOSOS DE CRISTIANO RONALDO

O preço está longe de ser dos mais absurdos em comparação com os outros que ele tem na garagem: 164 mil libras, ou R$ 1,2 milhão. De acordo com a imprensa britânica, o modelo de CR7 é o topo de linha e ostenta o motor mais poderoso da série: W12 6.0 biturbo de 635 cv. Confira a mansão luxuosa de CR7.

Cristiano Ronaldo joga pelo Manchester United em 2021 (Foto: Oli Scarff/AFP)



INGLATERRA SOBRE DESABASTECIMENTO

Ainda segundo informações locais, a Inglaterra sofre com uma crise de desabastecimento após o Brexit, ou seja, a saída do país britânico do acordo econômico entre grande parte dos países da Europa, a União Europeia. Problemas burocáticos estão afastando motoristas de camiinhões pesados da região e gerando dificuldades aos moradores locais.

O jornal alerta que não se sabe se o motorista conseguiu completar o tanque do carrão. Na luxuosa garagem do camisa 7 do Manchester United, ainda há um Bugatti, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Rolls-Royce, entre outros.

