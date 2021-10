Motorista de carro que caiu em recepção dirigia com porta aberta e pé para fora

O motorista que dirigia o carro que acabou caindo de um andar superior de uma concessionária em cima de uma mesa da recepção do local dirigia com a porta aberta e uma perna para fora do veículo.

O acidente aconteceu na última quarta-feira (27), no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo. Neste domingo (3), o “Fantástico”, da TV Globo, exibiu com exclusividade novas imagens do acidente, que mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo.

O motorista, identificado apenas como Marcos, cuja função era de encarregado de limpeza, contou à polícia que não possui habilitação, mas que dirigia desde os 16 anos. Ele relatou que pisou no freio, mas o pedal afundou.

O carro acabou caindo na recepção da loja, onde estavam as funcionárias Thiellen Martins, que acabou tendo um corte no fígado e está internada, mas bem, e Amanda Rodrigues, que teve apenas ferimentos leves. Marcos acabou quebrando a perna no acidente.

Thiellen diz que não acha que Marcos tenha culpa sobre o acidente, e que se alguém que tenha que responder seria quem o deixou dirigir o automóvel sem habilitação.

Ao Fantástico, o diretor da concessionária, Andre Rossaneis, diz que não vê alguém como responsável pelo acidente. “A própria palavra já diz, foi um acidente, uma fatalidade. Se tiver alguém culpado, os órgãos competentes é que vão analisar as imagens e poder falar alguma coisa”, disse.

De acordo com o delegado Roberto Monteiro, pelas imagens, parece que o motorista está com a porta aberta fazendo alguma brincadeira, mas que a Polícia Civil aguarda um laudo do Instituto de Criminalística, pois o acidente não aconteceu em via pública.

“O acidente não aconteceu em via pública, então não é um acidente do Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos o Código Penal que vai abranger esse tipo de conduta. Ele poderá responder por uma pena que pode chegar a 8 anos, quando a lesão corporal é culposa, fruto de negligência, imprudência ou imperícia, e mais agravada pelo fato de que a lesão vai se tornar gravíssima”, disse o delegado.

