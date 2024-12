Motorista de carreta envolvido em acidente com 41 mortos é liberado

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o motorista da carreta envolvida no acidente de sábado, 21, na BR 116, em Teófilo Otoni, foi ouvido pelo delegado responsável pelo inquérito e liberado na sequência.

O acidente envolveu a carreta, um ônibus e um carro na BR-116. A colisão, seguida de uma explosão, deixou 41 mortos e mais de dez feridos. O homem, que havia fugido do local, se apresentou de forma espontânea na segunda-feira, 23, acompanhado por seus advogados, na sede do 15º Departamento de Polícia Civil em Teófilo Otoni.

De acordo com a Polícia Civil, a representação pela prisão preventiva do suspeito foi indeferida pela Justiça e como não havia mais possibilidade de prisão em flagrante, o motorista foi liberado.

“As investigações sobre o caso continuam, e mais informações sobre o inquérito serão fornecidas em momento oportuno”, informou as autoridades.

Investigação do acidente

As 41 vítimas do acidente estavam no ônibus da Emtram, que partiu da capital paulista com destino a Elísio Medrado, na Bahia, transportando 44 passageiros, além do motorista. Após se chocar contra a carreta, o ônibus pegou fogo. Na sequência, um carro não conseguiu frear a tempo e bateu contra a carroceria do caminhão.

No domingo, 22, durante entrevista coletiva, representantes da Polícia Civil disseram haver indícios de que a carreta estava com excesso de peso. E que um grande bloco de granito se soltou e caiu na pista, atingindo o ônibus. Há, porém, testemunhas que relatam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo depois que um pneu estourou, levando-o a invadir a pista contrária e bater de frente contra o caminhão.

Logo após o acidente, o motorista do caminhão deixou o local. Conforme a polícia, o homem perdeu a carteira depois de passar por uma blitz da lei seca em Mantena, no Vale do Rio Doce, em 2022, quando se recusou a fazer o teste do bafômetro. Notas fiscais apontam que a carga que a carreta levava teria partido do Ceará e seguia para o Espírito Santo.Questionado, o órgão não respondeu por que não poderia informar o nome nem a empresa para qual ele trabalhava.

Já a Emtram informou, em nota, que seu ônibus estava com a documentação regular, manutenção em dia, pneus novos e viajava em velocidade compatível com o local. A empresa também informou que está oferecendo suporte às vítimas e seus parentes, auxiliando inclusive aos familiares que se deslocaram para Minas Gerais.