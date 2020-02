Motorista de app cria cabine blindada para se proteger no Distrito Federal

Para se proteger da violência contra motoristas de aplicativos, João Luiz Batista, de 39 anos, construiu uma estrutura de policarbonato em seu veículo. O motorista disse ao portal G1 que tomou a medida para evitar possíveis agressões na parte interna do seu carro.

A cabine foi projetada em parceria com um amigo de João, que comprou um material feito de policarbonato próprio para blindagem. A estrutura não atrapalha a conversa entre motorista e passageiro no veículo.

“O blindado passa entre o banco do motorista e do passageiro, e atrás do banco do motorista”, explicou. “Não é uma proteção contra quem está do lado de fora, mas contra o próprio passageiro.”, completou João.

O custo do projeto foi de cerca de R$ 3 mil, como conta o motorista. João afirma que o dinheiro gasto é um investimento, pois a estrutura não afetou em nada os componentes e espaço do veículo.

João contou que já tem pessoas interessadas na sua cabine. Além disso, ele relatou que os passageiros aprovam a medida.

Há três anos atuando com aplicativos, o condutor revelou que nunca foi vítima de violência. Mas, os últimos casos de assaltos contra motorista de aplicativo, no Distrito Federal, fizeram com que ele se prevenisse.