Motorista de aplicativo é preso após dopar e estuprar mulher em SP

Um motorista de aplicativo foi preso após estuprar uma passageira na madrugada do último sábado (10) na zona oeste de São Paulo. As informações são do G1.

Investigadores acreditam que o homem a dopou depois de colocar uma droga conhecida como “boa noite, cinderela” na água oferecida para a vítima de32 anos, segundo a Polícia Civil. Ela alega que tinha bebido vinho na casa de uma amiga, chamou o aplicativo e pediu água ao motorista. O homem, apresentado como Dario, se ofereceu para comprar.

Ele, então, desceu em um posto de combustíveis. Depois de tomar a água, ela afirma que foi estuprada. A polícia afirma que possui imagens do posto onde a água foi comprada e da vítima chegando em casa. Ela disse que lembra de alguns momentos e mostrou as roupas rasgadas que usava no dia.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista montou um falso cadastro na Uber com o nome de Reinaldo e a conta foi recentemente encerrada. Ele ficou com o celular da vítima e apagou registros da corrida, de acordo com a investigação. Procurada pelo G1, a Uber ainda não se posicionou sobre o caso.