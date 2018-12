Motorista de 83 anos confunde passarela com viaduto e acaba multado em SP

Um motorista de 83 anos confundiu uma passarela de pedestres com um viaduto em Mongaguá, no litoral paulista, na manhã desta terça-feira (25). As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar, o incidente aconteceu na manhã do dia 25, na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, perto de Itanhaém. O motorista confundiu a passarela com um viaduto e acabou colocando o carro no lugar errando, chamando a atenção dos pedestres e moradores da região.

O idoso conseguiu tirar o carro da passarela, mas, ao tentar voltar para a rodovia, o carro ficou preso. Apesar da ajuda de algumas pessoas, a Polícia Militar foi chamada. Os policiais disseram ao G1 que o motorista não estava embriagado e era habilitado, e que houve uma multa para o condutor.